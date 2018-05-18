Жителям Хабаровского края расскажут, как наказать нарушителей земельного законодательства

Законно ли возведение забора вокруг многоквартирного дома? Или сосед по даче занял часть вашей земли, а в садовом обществе много брошенных участков? У дома появилась стихийная свалка или самовольно установленные гаражи?

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22 мая с 10-00 до 11-00 Управление Росреестра по Хабаровскому краю проводит телефонную «горячую линию» по вопросам в сфере государственного земельного надзора.

Начальник отдела государственного земельного надзора Ольга Анатольевна Комарова ответит по номеру 8 (4212) 32-73-01.