Новости
Жителям Хабаровского края расскажут, как наказать нарушителей земельного законодательства
Законно ли возведение забора вокруг многоквартирного дома? Или сосед по даче занял часть вашей земли, а в садовом обществе много брошенных участков? У дома появилась стихийная свалка или самовольно установленные гаражи?
Есть вопросы? Звони!
22 мая с 10-00 до 11-00 Управление Росреестра по Хабаровскому краю проводит телефонную «горячую линию» по вопросам в сфере государственного земельного надзора.
Начальник отдела государственного земельного надзора Ольга Анатольевна Комарова ответит по номеру 8 (4212) 32-73-01.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 004
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 742
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 798
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 711
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136