В Хабаровском крае зафиксировано девять таежных пожаров

В Хабаровском крае за минувшие сутки в зоне активного тушения зарегистрировано 9 лесных пожаров, на площади более 500 гектаров. На 10 утра 21 мая удалось локализовать шесть возгораний. Еще три продолжают действовать. По данным ИСДМ-Рослесхоз в зоне контроля зарегистрировано четыре лесных пожара на 73 тысяч гектаров.

«Пожары действуют в пяти муниципальных районах. Три – в районе им. Лазо, два из них локализованы. Еще четыре возгорания локализованы в Ульчском и Хабаровском районах. Кроме того, пожарные работают на двух пожарах в Солнечном и Советско-Гаванском районах. Угроз населенным пунктам нет. До двух часов дня планируется ликвидация всех локализованных возгораний. До конца дня три действующих пожара планируем локализовать. Всего в тушении задействовано 174 человека, а также 30 единиц техники и семь воздушных судов», - сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Правительства Хабаровского края Сергей Бутин.

Системой дистанционного мониторинга (ИСДМ - Рослесхоз) на землях иных категорий зарегистрировано 12 термоточек с активным горением. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне активного тушения зарегистрировано 273 лесных пожара на площади более 160 тысяч гектаров.