В Хабаровском крае пройдет выдача призов участникам проекта «ON RUSSIA»

В Региональном отделении партии «Единая Россия» пройдет выдача призов участникам молодежного проекта «ON RUSSIA».

Проект объединяет студентов всей страны для участия в патриотических квестах, флешмобах, конкурсах, викторинах, тестах и других акциях.

За участие в них ребята получают баллы, которые можно обменять на специальные призы. В настоящее время доступны тематические коллекции футболок, стикеры, нашивки на одежду, постеры, кружки, брелоки, ручки, аксессуары для мобильных телефонов и прочее. Для участников доступна и линейка призов с фирменными изображениями «Putin Team».

Выдавать призы будут активисты «Молодой Гвардии Единой России» в предстоящее воскресенье – 27 мая с 10.00 до 16.00 по адресу – г. Хабаровск, ул. Шевченко, 9 – оф. 203.

Напомним, проект «ON RUSSIA» стартовал в сентябре прошлого года. Его инициаторами стали студенты. ON RUSSIA – это сообщество людей, поддерживающих Президента России Владимира Путина, любящих и уважающих свою страну, традиции и культуру. В настоящий момент приложение доступно для скачивания в магазине Google Play и Apple App Store, установить его может любой желающий совершенно бесплатно.

В приложении регулярно появляются задания по разным тематикам – спорт, патриотизм, тесты на знание географии, национальных особенностей, Конституции РФ, героев России, тесты по художественному искусству, отечественной науке, кинематографу и др. Одной из функций приложения также является регулярное оповещение участников об интересных молодежных мероприятиях. Так, студенты, зарегистрировавшиеся в приложении, имеют доступ к новостям и афише ключевых событий своего города или вуза.