Все веселее жизнь в Хабаровске, но не богаче

Жить стало в Хабаровске если не лучше, то гораздо веселее. Лиха беда начало, как говорится, лед тронулся. В дальневосточной столице на заправках «ННК-Хабаровскнефтепродукт» теперь литр АИ-92 продают за 41 рубль 30 копеек АИ-95 — 42рубля 10 копеек, дизельное топливо — 44 рубля 65 копеек.

- Ой, какой-то кошмар, больше 44 рублей за дизель, — ужасается среднестатистический водитель. А бензин еще сильнее кусается. Каждый раз, приезжая на заправку, не перестаешь удивляться — куда стремятся цены?

Эксперты утверждают, что бензин дорожает в среднем в три раза быстрее роста цен на потребительские товары. Говорят, что к августу ценник перескочит отметку в 25 рублей.

Стоит отметить, что в стоимости литра бензина нефть занимает лишь от 6% до 8%. Потом переработка, транспортировка и расходы розничной сети — порядка 25%. На прибыль остается куда меньше 10, потому что примерно 60% — это налоги и акцизы. Вместе с ними меняются и цифры на заправках..

Всему виной сезонные сельхозработы, - утверждают аналитики. – К этому стоит добавить мировую динамику на нефть, плановые ремонты на предприятиях, ну и бла-бла-бла. Никто не говорит о бестолковом менеджменте, потому что нет таких традиций.

Поэтому, митингу – не митингуй, все равно получишь повышение цен на бензин.

Подорожал бензин, значит, колесико завертится – подорожают продукты питания и ЖКХ, подорожает все, кроме зарплаты, а значит, увеличится отток населения в Краснодар. Там зимой пешком можно зимой гулять.