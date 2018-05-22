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В Хабаровске нищие в автобусах должны предъявить справку
В Хабаровске нищим, или как говорят чиновники и прочие политкорректные господа, членам малоимущих семей уточнили, как пользоваться льготами в общественном транспорте.
Самое главное, льгота возможно с 10.00 до15.00 и только в том транспорте, где перевозчики подключились к системе автоматизированной оплаты. Жертвам российского экономического фиаско Обязательно нужна справка от минсоцзащиты, официальное подтверждение нищеты. Иначе плати не 15 рублей, а в все 30 за поездку.
- Мы договорились наклеить на автобусах специальные стикеры, обозначающие, что здесь можно проехать малоимущим по справке, поэтому пассажирам надо быть внимательнее, - рассказал Валентин Шадуя, директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков города Хабаровска».
Кстати, в Германии власти пошли на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы люди отказывались ездить на личном, - подметил в своих заметках, опубликованных в газете « Молодой дальневосточник XXI век», хабаровчанин Андрей Крикливый, инженер по диплому, эколог по мировосприятию. И все это с целью заботы о здоровье людей. У нас к людям особое отношение, скрепное, традиционное.
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