Хабаровчан будут завлекать в шахту

В Хабаровске 24 и 25 мая с 10:00 до 17:00 в КГКУ «Центр занятости населения» п.угледобывающая компания «Колмар» из Якутии совместно с АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», в конце мая проведут ярмарку вакансий.

«Колмар» будет завлекать хабаровчан на отрытые горные работы, на обогатительную фабрику, на шахту «Денисовская» трудоустройством согласно Трудовому кодексу Российской Федерации; заработной платой; полным социальным пакетом.

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Напомним, что в Ванинском районе Хабаровского края «Колмар» построит самый крупный угольный терминал в стране. Проект признан приоритетным на федеральном уровне, поэтому в прошлом году получил субсидию из бюджета в сумме 3,2 млрд рублей. Эти средства направляются на создание инфраструктуры – объектов транспорта и электроснабжения. Все работы на площадке идут по графику.

В состав терминала войдут два причала для отгрузки угля, участок с причалом портового флота, корневой участок с берегоукреплением, комплекс навалочных грузов, топливозаправочный комплекс, железнодорожное хозяйство и административно-бытовой комплекс.

- Мы строим свой угольный терминал в бухте Мучка в Ванинском районе Хабаровского края с учетом всех экологических пожеланий во стороны органов власти. Объем его перевалки в год – 24 млн тонн с возможностью загрузки крупнотоннажных судов. Количество уже привлеченных инвестиций составляет 1 млрд долларов. С запуском порта их будет 2 млрд долларов, которые мы привлекли на Дальний Восток, - рассказала Анна Цивилева., заместитель генерального директора УК «Колмар».