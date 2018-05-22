Комсомольчане побегут во благо

В Комсомольске-на-Амуре 3-го июня на Театральной площади пройдёт благотворительный забег «Километр во благо». Все собранные средства будут направлены на благоустройство детской площадки в Центре социальной помощи семье и детям.

Проект «Километр во благо» стал победителем в конкурсе минипроектов в рамках Гражданского Форума, который прошёл 7-8 февраля в городе Юности.

Сейчас в Центре социальной помощи нет возможности проводить занятия на свежем воздухе, потому что вместо площадки неровное, сырое, кочковатое травяное поле.

Собранные в ходе забега средства помогут начать облагораживание территории. На этой площадке полезно проводить свободное время смогут и дети микрорайона Камушки, который не имеет своей спортивной зоны.

- Бежать может каждый! Участвуйте! Рассказывайте друзьям! Берите с собой детей! Во время забега будут работать ярмарка и площадка с мастер-классами. А так же для детей будут организованны весёлые старты! - призывают комсомольчан организаторы.