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Комсомольчане побегут во благо
В Комсомольске-на-Амуре 3-го июня на Театральной площади пройдёт благотворительный забег «Километр во благо». Все собранные средства будут направлены на благоустройство детской площадки в Центре социальной помощи семье и детям.
Проект «Километр во благо» стал победителем в конкурсе минипроектов в рамках Гражданского Форума, который прошёл 7-8 февраля в городе Юности.
Сейчас в Центре социальной помощи нет возможности проводить занятия на свежем воздухе, потому что вместо площадки неровное, сырое, кочковатое травяное поле.
Собранные в ходе забега средства помогут начать облагораживание территории. На этой площадке полезно проводить свободное время смогут и дети микрорайона Камушки, который не имеет своей спортивной зоны.
- Бежать может каждый! Участвуйте! Рассказывайте друзьям! Берите с собой детей! Во время забега будут работать ярмарка и площадка с мастер-классами. А так же для детей будут организованны весёлые старты! - призывают комсомольчан организаторы.
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