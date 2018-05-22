В Хабаровском крае погиб генерал-полковник ФСБ

Когда-то 72-летний Анатолий Ежков был высокопоставленным сотрудником Федеральной службы безопасности, служил начальником управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Северо-Кавказскому военному округу, до июля 2004 г. занимал должность заместителем директора ФСБ РФ

В последнее время трудился вице-президентом по безопасности и связям с государственными органами в компании Сибур. Это крупнейший нефтехимический холдинг, который занимается переработкой попутного нефтяного газа в Западной Сибири и производством сжиженных углеводородных газов. Углеводородное сырьё перерабатывается в синтетические каучуки и полимеры.

Генерал приехал из Москвы в Хабаровский край порыбачить с друзьями 48-летним совладельцем производственного комплекса «Серышевский» Сергей Мельниченко и 39-летним бизнесменом из Хабаровска в места, где практически не ступала нога человека, куда можно добраться только на вертолете.

Частный вертолет «Газель 342» рухнул около слияния рек Уда и Шекли в Тугуро-Чумиканском районе. Вертолет в результате аварии разрушился и загорелся. Пассажирам пилот удалось выбраться живыми из горящего вертолета. Они пошли к охотничьему домику примерно в километре от места аварии.

Во время «марш-броска» не выдержало сердце старого генерала. Он умер от инфаркта.

Что касается остальных участников катастрофы, то у хабаровского бизнесмена перелом позвоночника, у пилота сотрясение мозга и рассечена бровь. Мельниченко получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Органы Следственного комитета возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту жесткой посадки частного вертолета.