В Комсомольске-на-Амуре наркоман изнасиловал несовершеннолетнюю

В Комсомольске-на-Амуре дважды судимый за преступления, связанные с наркотиками 35-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девицу рядом с мостом по Амурскому шоссе на берегу протоки озера Мылки.

Девица четыре дня молчала, а потом все рассказала отцу, который с соответствующим заявлением обратился в полицию.

Мужчину задержали, он признался в том, что изнасиловал девушку. За совершение преступления ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Проводится расследование, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.



