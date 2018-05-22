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В Комсомольске-на-Амуре наркоман изнасиловал несовершеннолетнюю
В Комсомольске-на-Амуре дважды судимый за преступления, связанные с наркотиками 35-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девицу рядом с мостом по Амурскому шоссе на берегу протоки озера Мылки.
Девица четыре дня молчала, а потом все рассказала отцу, который с соответствующим заявлением обратился в полицию.
Мужчину задержали, он признался в том, что изнасиловал девушку. За совершение преступления ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Проводится расследование, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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