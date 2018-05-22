В Хабаровске улица Тихоокеанская станет шире

В Хабаровске дорога, соединяющая спальный район в Северном и центр города, это беда. Что было в головах советских градостроителей, когда они проектировали эту, по сути, тропинку неизвестно. Может быть, они переживали за судьбу носорогов в Африке, может быть думали о голодающих детях на черном континенте. Случись массовая эвакуация с «японок» водителей, и пересаживание последних на гужевой транспорт, все равно были бы пробки. Лошадиные, в этом случае.

И вот счастливая весть. Улица Тихоокеанская от улицы Шелеста до Трехгорной будет расширена, построят надземные и подземные пешеходные переходы, выделят полосу для общественного транспорта. Все это случится за три года.

Так что, пусть и через три года, но заживем. Если, конечно, не уедем в Краснодар.