В Хабаровске душевно открылся сезон «Русских вечерок»

В Хабаровске на жилмассиве ТСЖ «Благо» третий сезон «Русских вечерок» открылся праздником, на который собрались друзья, знакомые, жители окрестных домов.

Праздник прошел под эгидой Хабаровского Содружества русских общин «Хоровод». Душевную атмосферу создали песенно-танцевальный коллектив Педагогического института ТОГУ «Кружева». В гости на праздник заехали « Солнеячные барды»– передвижной фестиваль путешествующих музыкантов, воспевающих любовь, мир, добро. Певуны и плясуны творческого объединения « Чудеса в решете» задорно закружили присутствующих в русской народной пляске.

«Русские вечерки» - это не только свободное общение, но и творческое самовыражение. Любой желающий мог получить порцию зрительского внимания. На празднике была возможность приобрести товары народного творчества, насладиться душистым Иван-чаем, найти новых друзей и единомышленников

Вечерки - это отличный и необходимый формат общения людей, наполненный культурой, самовыражением, связью поколений и добрыми соседскими отношениями, что так не хватает в нашем современном мире

Виталий Сичкарь



