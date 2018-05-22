В Хабаровске девочка из детского дома ищет крестную маму

В Хабаровске шесть детей из детского дома №5 готовятся принять таинство крещения. А у девочки Кати до сих пор нет крестной мамы.

Крёстный отец («крёстный»), а также крёстная мать («крёстная») — духовный родитель (восприе?мник или восприе?мница) в христианской традиции, который в ходе таинства крещения принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие крещаемого: кре?стника или кре?стницы.

По словам воспитателя, Катя – круглая сирота. Она добрая, отзывчивая девочка, трудолюбивый ребёнок с открытым сердцем

- Ей очень нужна поддержка близкого человека. И хорошо, если бы у неё появилась крёстная мама, - рассказала Елена, воспитатель Детского дома №5.

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