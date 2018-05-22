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У хабаровчанина домушники украли бритву и мясо
У хабаровчанина трое домушников вынесли из дома, пока он служил на работе, имущество накопленное непосильным трудом - сотовый телефон, телевизор, бритву, джемпер, пуховик, газовый баллон и несколько килограммов мяса . Да еще преступники и окно разбили, перед тем как залезть в жилище. Общий ущерб составил 23 тысячи рублей
После того, как хабаровчанин обнаружил пропажу, он обратился за помощью в полицию. Стражи правопорядка задержали ворье по горячим следам. Похищенный газовый баллон нашли и вернули владельцу на пункте приема металла.
Ворье поместили в изолятор временного содержания. Им грозит лишение свободы сроком до шести лет. Проводится расследование, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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