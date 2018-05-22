Хабаровский край: Лососевые страсти

В Хабаровске открылась 26-я ежегодная сессия Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПФАК). Основное внимание ученые уделили проблеме охраны лососёвых видов рыб, регулирования их промысла в международных водах, обеспечение естественного воспроизводства.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уверен, что Хабаровский край вносит большой вклад в воспроизводство тихоокеанских лососей. Ежегодно в региональные реки 3 государственных и 4 частных рыборазводных завода выпускают более 70 млн. мальков кеты и горбуши.

Между тем, ситуация с перекрытием сетями устья Амура представителями московских компаний по сути осталась без разрешения. Представители амурских коренных народов, чьи предки на берегу Амура задолго до приход казаков на дальний Восток создали уникальную речную цивилизацию, остались практически без нормальной рыбы.

«Шурудят» аборигенов хитро. Очень болезненным моментом является позднее принятие решений о выделении квот на вылов водных биологических ресурсов.

По словам президента Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, национальное предприятие «Сикау покто» имело сложности в осуществлении вылова в январе из-за позднего распределением квот, проблемы выписки разрешений предприятиями, имеющими штрафы, и не имеющие возможность их оспорить в связи с отсутствием информационных писем.

Любовь Одзял, президент АКМНС Хабаровского края, просит власти оказать содействие в решении проблемы внедрения в традиционное рыболовство лиц, не относящихся к коренным народам в связи с неурегулированностью вопроса о порядке определения национальной принадлежности, поддержать передачу субъектам РФ права вести реестр КМНС.