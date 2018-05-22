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В Хабаровском крае к началу ВЭФа «подложат» свинью из Канады
В селе Калинка Хабаровского края построят свинокомплекс, где будут ежегодно отправлять на убой до 70 тысяч голов свиней. Руководство компании компании «СКИФАРГО-ДВО» - резидента ТОСЭР Хабаровск бещает открыть свинокомплекс к началу IV Восточного экономического форума. Для этого на «Боинге» доставят 1240 свиней из Канады.
Между тем, на другом сельскохозяйственном предприятии - свинокомплексе «Агроэнерго», который находится в селе Некрасовка Хабаровского района, за полгода умерло от голода более 28 тысяч свиней. Сейчас из 560 работников осталось только 130, остальные уволились.
ОАО «СК «Агроэнерго» является членом союза свиноводов, принадлежит амурской компании ООО «Велес». Ранее у «Агроэнерго» были неплохие основные фонды, огромное поголовье скота. Все это в прошлом.
Как сложится у нового свинокомплекса судьба в Хабаровском крае, покажет время. Авось, все срастется.
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