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В Комсомольске-на-Амуре не будут расследовать убийство живодерами более 20 собак
В Комсомольск-на-Амуре отказано в возбуждении уголовного дела, по факту обнаружения более 20 трупов обезображенных собак. Главный аргумент - заключение экспертизы, которое указывает на то, что собаки были расчленены уже мертвыми.
Напомним, что 6 апреля на выезде из города, не доезжая поста ГАИ, по направлению к мосту через реку Амур, в зоне, где отдыхают люди, рядом с озером «водозабор» случайный свидетель обнаружил страшную находку - более 20 зверски убитых собак.
Зоозащитники составили петицию, в которой призывают найти и наказать убийц собак.
- Многие из собак расчленены на фрагменты, распотрошенные, порезанные, много шкур собачьих, попадаются даже скелеты, очищенные полностью от косточки до косточки от мяса. Страшное зрелище. Кто это все творил, это уже нелюди, это звери в человеческом обличье, - пишут неравнодушные граждане в петиции
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