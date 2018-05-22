Хабаровчан познакомят с ракуго

В Хабаровске Общество для распространения японской культуры через ракуго 1 июня в 15.00 в Студенческом клубе ДВГУПС (ул. Некрасова, 89) организует презентацию ракуго (литературного и театрального жанра Японии) мастером Ракумаро Санъютэй.

В начале мероприятия в качестве представления культуры городских людей эпохи Эдо певица сопрано Такако Хираока и пианистка Эрико Хаякава исполнят песни, через которые можно будет познакомиться с городской культурой Эдо. После мастер Ракумаро Санъютэй покажет представление Момотаро (мальчик-персик).