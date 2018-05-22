В Хабаровске приглашают бизнесменов бизнес-завтрак

В Хабаровске в преддверии Дня российского предпринимательства начинающие и успешные бизнесмены края встретятся на бизнес-завтраке, где обсудят участие в программе «Ты-предприниматель».

Участников поприветствуют бизнес-тренеры, которые в будущем проведут обучение в рамках программы, и выпускники интенсива. Все они поделятся опытом участия в «Ты – предприниматель» и ответят на вопросы.

К участию в мероприятии приглашаются все заинтересованные в создании и совершенствовании бизнеса и представители СМИ.

Напомним, в этом году к участию в программе «Ты – предприниматель» привлекут около 800 молодых людей. Образовательный курс включит в себя мастер-классы и тренинги, преподаватели которых – известные хабаровские бизнес-тренеры.

Мероприятие организовано командой программы «Ты-предприниматель» при поддержке комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края.

Дата, время, место проведения: 25 мая, 9:30, коворкинг-центр «Точка кипения».

По вопросам обращаться по телефону 8 (914) 168-39-81