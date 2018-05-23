Уголовники Хабаровского края поддержат Чемпионат мира по футболу

В колониях Хабаровского края оформляют и украшают футбольные площадки, при поддержке попечительских советов учреждения обновляют спортивный инвентарь в рамках мероприятий, посвященных Чемпионату мира по футболу.

В ближайшее время на территории всех исправительных колоний пройдут товарищеские матчи. Осужденные будут соревноваться в мини-футболе и футбольном фристайле. Игры будут проведены по круговой системе в соответствие с турнирной таблицей. Лучшая сборная одной из колоний сможет встретиться в товарищеском матче с профессиональными футболистами клуба «СКА-Хабаровск».

Кроме этого в учреждениях запланировано проведение викторин, посвященных знанию истории футбола и правил этой игры, а также конкурсов на лучшую речевку и рисунок.

В период самого Чемпионата FIFA 2018 за состязаниями лучших футбольных команд мира осужденные смогут следить по телевизору в прямом эфире либо в записи.