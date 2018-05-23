В Хабаровске появится памятник российским императорам

Представители Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» выступили с инициативой установки в Хабаровске памятника двум российским императорам — Александру II и Николаю I.

С этими императорами связано освоение Дальнего Востока: их доверенным лицом был губернатор Восточной Сибири граф Н.Н. Муравьев-Амурский, именно во времена правления этих императоров произошел стратегический поворот внешней политики государства — впервые внимание было обращено на Азиатско-Тихоокеанский регион и Дальний Восток России.

Авторами памятника двум самодержцам являются знаменитый путешественник, действительный член Российского географического общества священник Федор Конюхов и скульптор Сергей Крюков.

Памятник представляет собой две бронзовые ростовые скульптуры отца и сына — Александра II и Николая I, расположенные на гранитном постаменте. Общая высота памятника — около 4,5 метров.

Было принято решение создать рабочую группу, в состав которой войдут представители Минвостокразвития России, министерства культуры Хабаровского края, Хабаровской епархии, регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», архитекторы и представители общественных организаций.

Одной из основных задач, которые предстоит решить членам рабочей группы, является выбор подходящего для памятника места в исторической части города.

— Установка памятника российским императорам, воссоздание «Арки Цесаревича», памятника Геннадию Невельскому, — это то, что необходимо делать всем нам: государству, Церкви, обществу, — для сохранения исторической памяти и недопущения искаженного восприятия истории России. Ни для кого не секрет, что на протяжении многих лет в нашей стране особо почитались только деятели революции, но сегодня настало время увековечить в бронзе и камне людей, которые возглавляли наше Отечество в прошлые столетия. Их деятельность по расширению границ Российского Государства, установлению российского присутствия здесь, на Дальнем Востоке, не должна быть вычеркнута из памяти потомков. Поэтому Хабаровская епархия всячески поддерживает инициативы, связанные с установкой в Хабаровске таких замечательных памятников, — отметил митрополит Владимир.