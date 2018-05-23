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В Хабаровске пройдет «Ночь в синагоге»
В Хабаровске 3 июня евреи и те горожане, кто интересуется культурой еврейского народа, соберутся в синагоге, будут кушать израильские блюда, петь еврейские песни и танцевать.
Конечно, будет экскурсия по синагоге, мастер-классы, кино под звездами, хорошее настроение и красивые селфи.
Это мероприятие религиозная организация ортодоксального иудаизма «Мизрах» назвала «Ночь в синагоге». Оно победитель президентского гранта. Начло в 18.00. Закончится «Ночь» в 01.00
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