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В Хабаровском крае нашли труп ребенка в канаве с грязной водой
В поселке Молодежный Комсомольского района Хабаровского края двухлетний мальчик гулял во дворе дома со старшим братом, обжегся крапивой и убежал. С те пор его живым никто не видел.
Родители обратились за помощью к волонтерам из города Юности и стражам правопорядка.
Труп малыша нашли в канаве с грязной водой рядом с домом.
Правоохранители начали проверку проверку по факту гибели ребенка, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity.ru.
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