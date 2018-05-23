В Хабаровском крае нашли труп ребенка в канаве с грязной водой

В поселке Молодежный Комсомольского района Хабаровского края двухлетний мальчик гулял во дворе дома со старшим братом, обжегся крапивой и убежал. С те пор его живым никто не видел.

Родители обратились за помощью к волонтерам из города Юности и стражам правопорядка.

Труп малыша нашли в канаве с грязной водой рядом с домом.

Правоохранители начали проверку проверку по факту гибели ребенка, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity.ru.