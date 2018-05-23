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Минимальный коэффициент замещения пенсии в России составит 40%
Депутаты от «партии большинства» в ближайшее время должны инициировать такие изменения в пенсионной системе, которые позволят поддерживать коэффициент замещения (соотношение размера средней пенсии со средней заработной платой) на уровне 40%, как рекомендует Международная организация труда. Об этом заявил премьер-министр РФ в ходе Всероссийской конференции «Направление 2026», которая завершилась в Москве.
От Хабаровского края участниками Конференции стали - спикер Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской, заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Павел Симигин, а также краевой депутат, ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко.
В рамках Конференции, на трех тематических площадках прошли специализированные дискуссии. Первая площадка - «Качество жизни: приоритет развития» была посвящена вопросам образования, здравоохранения, культуры, экологии.
На второй площадке - «Экономика роста» ключевой акцент был сделан на способах экономического прорыва и привлечении инвестиций в инфраструктуру. Обсуждались вопросы бюджетирования, экологии, предпринимательства и развития городской среды.
Участие в ней принял руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательной Думе Хабаровского края Павел Симигин. Он сообщил, что основной темой обсуждения стало обеспечение реализации задач, обозначенных в Майском указе Президента РФ.
Третья дискуссионная площадка была посвящена вопросам обновления «партии большинства» и «идеологии прорыва». Участники дискуссии обсудили базовые ценности партии и ее как технологическое, так и кадровое обновление, а также подвели итоги дискуссионных площадок «Направление 2026» в регионах.
Как напомнил председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской, в Хабаровском крае к работе дискуссионных площадок, которая была организована с 16 по 23 апреля, присоединились свыше 1200 человек.
«Подведя итоги дискуссионных площадок по всей стране, участники Конференции пришли к выводу, что в число базовых ценностей правящей партии вошли человек и его благополучие, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие во всех направлениях. Во главе национальных интересов по-прежнему останется человек – с его интересами и проблемами. Здесь под внимание как законодательных, так и исполнительных органов власти, а также общественных и политических объединений попадает множество важнейших аспектов - здоровье и продолжительность жизни, устойчивые социальные гарантии, достойная оплата труда, качественное образование, доступная социальная инфраструктура, благоустройство городов и поселков, экологическая обстановка. Все то, с чем каждый из нас день ото дня сталкивается в обычной жизни», - подчеркнул Луговской.
Завершилась Конференция пленарным заседанием, на котором премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел итоги встречи.
Что касается сферы социального обслуживания пожилых людей и лиц с ограничениями по здоровью, то реализация инициатив по созданию индустрии реабилитации, включая гериатрию, производство технических средств реабилитации, развитие инфраструктуры длительного ухода и помощи на дому – будут продолжены.
В целях формирования культуры активного долголетия, привлечения граждан старшего поколения к общественной деятельности, органы власти, совместно с Пенсионным фондом РФ, Союзом пенсионеров России продолжит серьезную работу по обеспечению доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде для пожилых людей, по повышению компьютерной грамотности пенсионеров.
«Общая задача - обеспечить нашим гражданам долгую и достойную жизнь. Это и качественное образование, и качественное здравоохранение, и государственные и муниципальные услуги, и социальные гарантии, и современная инфраструктура, и, конечно, возможность работать и нормально зарабатывать», - резюмировал Медведев.
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