В Хабаровском крае выбрали лучших педагогов дополнительного образования

В Хабаровске прошел краевой этап профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». За звание лучшего в шести номинациях боролись 19 учителей из городов и районов края, сообщили в министерстве образования и науки региона.

В течение двух дней педагоги демонстрировали свои презентации, открытые занятия, предоставляли на оценку жюри фрагменты классных часов и писали эссе на заданную тему. Все участники показали высокий уровень профессионализма и своей подготовки.

«Благодаря конкурсу у педагогов есть возможность показать свои наработанные результаты, познакомиться с коллегами и обменяться опытом. Каждый день, проведенный с детьми – это большой труд и получение знаний, ведь обучая других, мы учимся сами,- отметила и.о начальника управления воспитания и дополнительного образования минобрнауки края Ирина Ивлева.

Победителями конкурса в «естественнонаучной», «технической», «туристско-краеведческой» и «художественной» номинациях стали педагоги из Хабаровска - Оксана Донец, Сергей Игонин, Людмила Иванова и Наталья Чикирова, а в «физкультурно-спортивной» - представитель Вяземского Елена Лесняк. Лучшим классным руководителем признан учитель из Комсомольска-на-Амуре Петр Панфилов. Он представит Хабаровский край на федеральном этапе, который пройдет в этом году. Победители конкурса получили сертификаты министерства образования и науки края и памятные подарки.

«К этой профессии я шел долго. Раньше профессионально играл в футбол и судил матчи, но при этом успевал подрабатывать, ведя группы начальной подготовки юных футболистов. Тогда и понял, что именно в педагогике мое призвание, и до сих пор не перестаю получать удовольствие от своей работы. Меня переполняют чувство восторга и гордости за себя от участия в конкурсе, и что я стал лучшим,- отметил Петр Панфилов.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» проводится в Хабаровском крае с 2014 года. Его цель - выявление и поддержка талантливых педагогов сферы дополнительного образования, а также содействие их профессиональному развитию.