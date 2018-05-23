Стартовал региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

В Хабаровском крае стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». К участию приглашаются предприятия и организации, готовые представить лучшие практики по улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие достижения по работе с персоналом.

Как отметили в комитете по труду и занятости населения Правительства края, главная цель конкурса – выявление лучших социальных проектов, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также распространение положительного опыта среди российских предприятий. Определены несколько номинаций: за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развитие кадрового потенциала, корпоративной благотворительности, трудоустройство инвалидов и др.

Срок подачи заявок до 15 сентября 2018 года. Стать участником могут российские юридические лица (в том числе, участием иностранного капитала) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы.

Победители регионального этапа определяются решением краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, награждаются дипломами и могут быть номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне.

Подробная информация о конкурсе здесь. Задать уточняющие вопросы можно по телефонам (4212) 56-71-87, 56-74-16 и по электронной почте: i.a.rogoznikova@adm.khv.ru, trudzan@adm.khv.ru.