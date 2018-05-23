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Депутат Хабаровской городской Думы Смолькин добился своего
В адрес Депутата Хабаровской городской Думы Смолькина Евгения Владимировича пришел ответ за подписью первого заместителя председателя Центрального Банка Российской Федерации О.Н. Скоробогатовой.
В данном документе, отпечатанном на официальном бланке ЦБ РФ с водяными знаками, указано, что предложение Депутата Смолькина об изменении изображения герба Хабаровска на банкноте номиналом 5000 рублей будет учтено при ее модернизации.
Вопросы строгого соблюдения законодательства, как и прежде, будут стоят в приоритете депутатской работы Евгения Владимировича Смолькина.
Приложение: ответ от 28.04.2018 № 04-29-5/3196 за подписью первого заместителя председателя Центрального Банка Российской Федерации О.Н. Скоробогатовой.
Помощник Депутата, пресс-секретарь Смолькина Евгения Владимировича – Котлова Татьяна Алексеевна
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