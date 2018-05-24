Жители Хабаровского края узнают имена кандидатов на пост губернатора в июне

Политические партии Хабаровского края готовятся выдвинуть кандидатов в губернаторы региона. «Этот процесс будет запущен после принятия решения о назначении выборов.Выборы будут назначены 7 июня, а решение планируется опубликовать 9 числа», — отметил Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

— Если решение появится 9 июня, то проводить общие собрания по выдвижению кандидатов допускается с 14 июня по 14 июля, - рассказал Оярс Машков, секретарь избирательной комиссии Хабаровского края.

Между тем, до предварительного голосования «Единой России» осталось 10 дней. Выбрать кандидатов для выдвижения от Партии «Единая Россия» на выборах в органы местного самоуправления жители Хабаровского края смогут уже на следующей неделе

Как сообщил депутат Государственной Думы ФС РФ от Хабаровского края Борис Гладких, голосование пройдет по рейтинговой системе - вместо одного избиратель сможет отметить сразу нескольких кандидатов. Победят те, кто наберет наибольшее количество голосов.

«В этот день в регионе будут работать 132 участковых счетных комиссии, 45 из которых откроются в краевом центре. В состав комиссий войдут члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также лица, внесенные в резерв участковых комиссий», - рассказал Борис Гладких.

В этот день также будут выбраны кандидаты от партии для последующего выдвижения на выборы глав муниципалитетов, районных депутатов и депутатов сельских поселений.

«В муниципалитетах, где численность населения превышает тысячу человек, голосование пройдет по первой модели. Это значит, что выборщиком может быть любой гражданин, обладающий избирательным правом. Он может проголосовать в местах размещения партийных участковых комиссий по предъявлению паспорта», – отметил Борис Гладких.

Также, уже вовсю идет подача заявок на голосование в рамках предварительного голосования «Единой России» в режиме онлайн через сайт epg.er.ru. В этом году впервые все желающие смогут проголосовать онлайн - с 28 мая по 1 июня