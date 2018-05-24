Нет Гоголю: Хабаровская «Ночь в храме» пройдет по-молодежному

Конечно на ум приходит гогодевский "Вий" и панночка в гробу, вурдалаки, всякие черти, лезущие из стен, но этого , естественно, не будет. Хабаровчанам предлагают провести праздничный вечер в День города по-православному – побить в колокола, почитать вслух на церковнославянском языке, спеть духовные песни, поупражняться в церковнославянской каллиграфии, попробовать блюда от кафе «Две рыбы».

Помимо этого, организаторы акции подготовили квесты, экскурсии по Спасо-Преображенскому кафедральному собору и храму святителя Иннокентия Московского Хабаровской духовной семинарии, экспозиции «Алтарь и церковные облачения», «Старинные книги», «Царская семья: подвиг любви».

Акция начнется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 26 мая в 19 часов и завершится в полночь. Называется она «Ночь в храме», и пройдет третий раз.

Подробная информация по телефону: +7 914 153-17-38.