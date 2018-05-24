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По Хабаровску прокатится счастливая волна
По центральной улице города на Амуре прокатится праздничная волна. В день рождения дальневосточной столицы на Муравьева - Амурского: от улицы Дзержинского до Комсомольской площади пройдет -фестиваль «Счастливый Хабаровск» - это 20 творческих площадок, 30 мастер-классов, фотозоны, познавательные квесты, караоке-battle, 3 мини-концертные площадки
Площадка: Город-это люди
Локация: ЦУМ
В чем выражается характер любого города? В его архитектуре, географическом расположении, типе климата?
Все это конечно, важные составляющие особенностей города. Но, согласитесь, его характер, социальную и культурную жизнь формируют люди.
В рамках фестиваля мы запустим уникальный фотопроект "Город - это люди", частью которого можешь стать и ты.
Р.S. Все фотоработы будут размещены в официальной группе ВК.
Арт-площадка
Локация: Маленький принц
Хочешь научиться рисовать крутые картины за 20 минут?
Наши художники на фестивале «Счастливый Хабаровск» научат тебя! На арт-площадке «Художественный пленэр» ты сможешь пройти путь настоящего художника: от наброска до готовой картины.
Кстати, Ван Гог впервые взял кисть в 22 года и доказал, что учиться рисовать никогда не поздно.
А если рисование не для тебя, но иметь красивый портрет все же хочется - наши художники готовы нарисовать тебя в обмен на твою улыбку и хорошее настроение.
Площадка: Музей истории Хабаровска и игронавты
Локация: ЦУМ
На этой площадке :
- исторический квест про Хабаровск «Тайна 3 циферблатов», принять участие в котором смогут семейные и дружеские команды
- презентация настольной игры «Тайна 3 циферблатов»
В игре: военные и чиновники, улицы и проулки, дома и дворцы, гимназистки и кадеты, старинные часы и интересные факты, купцы и меценаты, достижения разных времен, награды и дальневосточный характер.
Разнообразные задания про современный и дореволюционный Хабаровск
Памятные открытки тем, кто разгадает все загадки и пройдет игру до конца
Площадка: Караоке-батл
Локация: напротив ТД «Лотос»
Одним из самых ярких событий фестиваля станет караоке-баттл.
Ты сможешь не просто спеть песни о любимом городе, а сразиться с другими участниками
Прими участие как солист или собери команду.
Мы приготовили крутые призы и смело заявляем - никто не уйдет с караоке-баттла без подарка
Возраст участников не ограничен, заявки принимаются в директ или в группе в ВК.
Площадка: Happy- handmadeE
Локация: Управление Ж/Д
Хабаровск - город не только с самым красивым рельефом, но и с самыми крутыми мастерами декоративно-прикладного творчества.
Мастера представят свои творения хабаровчанам на площадке «Happy Market» по следующим направлениям:
- украшения ручной работы
- изделия из дерева и керамики
- бумагопластика
- вязаные и текстильные изделия
и многое другое
Также на площадке ты сможешь стать частью истории города - поучаствовать в создании арт-объекта «Птичий городок», который Дедова слобода
Локация: ТЮЗ
Атмосфера настоящей русской ярмарки ждет тебя на площадке «Дедова слобода».
Яркие концертные номера с участием скоморохов.
Лепка из соленого теста.
Строительство модели из сруба.
Мастер-класс по каргапольской свистульке.
Кукольный театр для совсем юных гостей фестиваля.
Рисование шаржей с натуры.
Русские песни и пляски.
А если тебе повезло родиться 26 мая, то именно на этой площадке именинника ждет энергетический подарок - практика «Родовое древо».
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