По Хабаровску прокатится счастливая волна

По центральной улице города на Амуре прокатится праздничная волна. В день рождения дальневосточной столицы на Муравьева - Амурского: от улицы Дзержинского до Комсомольской площади пройдет -фестиваль «Счастливый Хабаровск» - это 20 творческих площадок, 30 мастер-классов, фотозоны, познавательные квесты, караоке-battle, 3 мини-концертные площадки

Площадка: Город-это люди

Локация: ЦУМ

В чем выражается характер любого города? В его архитектуре, географическом расположении, типе климата?

Все это конечно, важные составляющие особенностей города. Но, согласитесь, его характер, социальную и культурную жизнь формируют люди.

В рамках фестиваля мы запустим уникальный фотопроект "Город - это люди", частью которого можешь стать и ты.

Р.S. Все фотоработы будут размещены в официальной группе ВК.

Арт-площадка

Локация: Маленький принц

Хочешь научиться рисовать крутые картины за 20 минут?

Наши художники на фестивале «Счастливый Хабаровск» научат тебя! На арт-площадке «Художественный пленэр» ты сможешь пройти путь настоящего художника: от наброска до готовой картины.

Кстати, Ван Гог впервые взял кисть в 22 года и доказал, что учиться рисовать никогда не поздно.

А если рисование не для тебя, но иметь красивый портрет все же хочется - наши художники готовы нарисовать тебя в обмен на твою улыбку и хорошее настроение.

Площадка: Музей истории Хабаровска и игронавты

Локация: ЦУМ

На этой площадке :

- исторический квест про Хабаровск «Тайна 3 циферблатов», принять участие в котором смогут семейные и дружеские команды

- презентация настольной игры «Тайна 3 циферблатов»

В игре: военные и чиновники, улицы и проулки, дома и дворцы, гимназистки и кадеты, старинные часы и интересные факты, купцы и меценаты, достижения разных времен, награды и дальневосточный характер.

Разнообразные задания про современный и дореволюционный Хабаровск

Памятные открытки тем, кто разгадает все загадки и пройдет игру до конца

Площадка: Караоке-батл

Локация: напротив ТД «Лотос»

Одним из самых ярких событий фестиваля станет караоке-баттл.

Ты сможешь не просто спеть песни о любимом городе, а сразиться с другими участниками

Прими участие как солист или собери команду.

Мы приготовили крутые призы и смело заявляем - никто не уйдет с караоке-баттла без подарка

Возраст участников не ограничен, заявки принимаются в директ или в группе в ВК.

Площадка: Happy- handmadeE

Локация: Управление Ж/Д

Хабаровск - город не только с самым красивым рельефом, но и с самыми крутыми мастерами декоративно-прикладного творчества.

Мастера представят свои творения хабаровчанам на площадке «Happy Market» по следующим направлениям:

- украшения ручной работы

- изделия из дерева и керамики

- бумагопластика

- вязаные и текстильные изделия

и многое другое

Также на площадке ты сможешь стать частью истории города - поучаствовать в создании арт-объекта «Птичий городок», который Дедова слобода

Локация: ТЮЗ

Атмосфера настоящей русской ярмарки ждет тебя на площадке «Дедова слобода».

Яркие концертные номера с участием скоморохов.

Лепка из соленого теста.

Строительство модели из сруба.

Мастер-класс по каргапольской свистульке.

Кукольный театр для совсем юных гостей фестиваля.

Рисование шаржей с натуры.

Русские песни и пляски.

А если тебе повезло родиться 26 мая, то именно на этой площадке именинника ждет энергетический подарок - практика «Родовое древо».