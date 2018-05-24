В Хабаровском крае повязали 12 человек из топливной банды

12 человек во главе с жителем Комсомольска-на-Амуре договаривались с машинистами тепловозов на жд-станциях Байкало-Амурской железной дороги и воровали топливо из баков.

Участники банды таким образом слили из баков 36 тонн горюче-смазочных материалов общей стоимостью более 1 миллиона 250 тысяч рублей.

Банду повязали, комсомольчанина взяли под стражу, остальные под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.