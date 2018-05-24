Хабаровчан умчит веселье в страну Фэмиландию

Жителей Хабаровска приглашают 3 июня в путешествие по Фэмиландии. Отправная точка – парк культуры и отдыха «Динамо», полдень.

Все, все, все! Мамочки, папочки, бабушки, дедушки! Приходите и почувствуйте себя вновь себя детьми. Ну, а для ребят обязательно будет веселье

- Фэмиладный концерт, фэмиладная ярмарка, фемиладные сладости, - праздник будет фееричным! И от этого нам безумно хочется сделать для вас его бесплатным. Поэтому наше желание – закон, - пишут организаторы в социальной сети.

Перед детьми и их родителями выступят ученики Центра эстетического воспитания детей.