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Хабаровчан умчит веселье в страну Фэмиландию
Жителей Хабаровска приглашают 3 июня в путешествие по Фэмиландии. Отправная точка – парк культуры и отдыха «Динамо», полдень.
Все, все, все! Мамочки, папочки, бабушки, дедушки! Приходите и почувствуйте себя вновь себя детьми. Ну, а для ребят обязательно будет веселье
- Фэмиладный концерт, фэмиладная ярмарка, фемиладные сладости, - праздник будет фееричным! И от этого нам безумно хочется сделать для вас его бесплатным. Поэтому наше желание – закон, - пишут организаторы в социальной сети.
Перед детьми и их родителями выступят ученики Центра эстетического воспитания детей.
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