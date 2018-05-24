Дикоросы в Хабаровском крае: Медведи, клещи и фантазийные зарплаты сборщиков

Московские эксперты уверены, что жителям Хабаровского края не пристало унывать: даже при самом диком ухудшении экономического кризиса спасут дикоросы - грибы, папоротник, ягоды. На эту экологически чистую продукцию всегда есть постоянный спрос, как внутри России, так и за рубежом.

Сидючи в мягоньких столичных креслицах, эксперты и не догадываются, с какими смертельными опасностями могут сталкиваться сборщики дикоросов в тайге Хабаровского края. В первую очередь, медведи. Некоторые топтыжки не прочь и человеческим мяском. И понять ведь можно. Косолапым ведь никто, как голодающим, благотворительные талоны на питание не выдаст, 10 тысяч на банковскую карту не переведет, как нищему духом.

А тут еще некоторые амурские тигры в тайге порой не только плотоядно посматривают на человека. Им еды в виде кабанов и косуль не хватает.

Можно вспомнить и про клещей. Не все, конечно, эти насекомые энцефалитные, но попадаются. Недавно у хабаровчанина и комсомольчанина таких нашли. В пику патриотически настроенных последователей Лысенко никак жители Хабаровского края не могут адаптироваться к энцефалиту. Мрут они от него. А у народа часто и на хлеб денег не хватает, не то, что на прививку от энцефалита. Да и медицинская страховка не предполагает этого заболевания. Внутри МКАДа же практически не встречается!

Конечно, к жителям селений редкими мелкими бусинами, разбросанными по тайге в Хабаровском крае, власть повернулась вполне человеческим лицом. Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий без оформления разрешения и не опасаясь получить штраф, собирать в лесу сухие ветки. «Валежные» поправки, как их назвали в СМИ, должны вступить в силу в 2019 году, а принимались они около двух лет.

По действующему законодательству за сбор валежника и незаконную рубку сухостоя - ответственность, вплоть до уголовной.

Сейчас депутаты разрабатывают другой документ: о свободном сборе грибов и ягод. В настоящее время по закону собирать дары природы россияне могут, только арендовав у государства участок леса минимум на 10 лет.

Не так давно министр сельского хозяйства Александр Ткачев испугал народ тем, что заявил о намерении ввести налог на сбор лесных плодов: за разрешение собирать грибы он пообещал брать 6000 рублей, а за ягоды придется выложить 4500 рублей.

- Это огромный рынок, причем на три четверти теневой, - заявил Николай Николаев, глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Тут голос подал и Минвостокразвития, который совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке прорабатывают вопросы вовлечения максимального количества самозанятых жителей ДФО в законную добычу дикорастущих растений

- Почти все наши дальневосточники в той или иной степени занимаются сбором дикоросов либо для собственных нужд, либо для продажи, но по большей части это такой серый сегмент. Необходимо понять, как можно заинтересовать людей работать в этой сфере, зарабатывать, платить налоги, использовать этот ресурс для своего блага», - сказал Сергей Качаев, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока. - На Дальнем Востоке создается несколько новых отраслей. Но в тоже самое время мы видим по статистике, что значительная часть населения занята в сезонных отраслях, прежде всего это рыболовство и сборы дикорастущих растений. По сути, это традиционные отрасли для Дальнего Востока. В них заложен высокий потенциал для самозанятости граждан для того, чтобы они получали доход, жили хорошо, достойно на нашем Дальнем Востоке. В то же время отрасль добычи и переработки дикоросов на Дальнем Востоке находится в начальной стадии своего развития с технологической и маркетинговой точки зрения. Ресурс есть, как добывать, как и кому продавать - все требует отладки, чтобы это работало на благо наших жителей.

- В целом потенциал по самозанятости может доходить до 70 тысяч человек. Средний уровень заработной платы у самозанятых может достигать 80 тысяч рублей», - отметил в свою очередь глава АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

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