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В Хабаровске пройдет концерт незрячих вокалистов
В Хабаровске 26 мая в краевом парке имени Муравьева-Амурского состоится «Концерт незрячих вокалистов клуба общения «Спектр».
По словам организаторов, главной целью они для себя ставят показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут жить полноценной жизнью наравне с другими.
«Свои творческие номера представят участники клуба общения «Спектр». Он организован при краевой научной библиотеке. Мы планируем порядка 19 выступлений, перед которыми, каждый участник расскажет о себе, своих умениях, увлечениях. На сегодняшний день общество еще не совсем готово принимать инвалидов, в том числе по зрению. Этим концертом мы хотим показать, что нас не нужно жалеть. Мы такие же люди, как и все остальные», - сообщила организатор концерта.
Мероприятие состоится в 15.00 на сцене «Ракушка».
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