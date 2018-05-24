В Аяно-Майском районе усовершенствуют транспортную схему

В Аяно-Майском районе Хабаровского края усовершенствуют транспортную схему авиаперелетов. Как рассказал глава района Алексей Ивлиев, с прошлого года «Хабаровские авиалинии» стали выполнять так называемый «продленный» рейс по маршруту Хабаровск – Нелькан с промежуточной посадкой в Аяне.

Такая схема позволила не только связать регулярным сообщением между собой два населенных пункта Аяно-Майского района, но и сэкономить районному бюджету до 5 млн рублей, которые ранее приходилось тратить на фрахт воздушного судна для полетов по маршруту Аян – Нелькан. Теперь власти района хотят связать регулярным рейсом самое отдаленное село Аим.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос совместно с министерством промышленности и транспорта о введении вертолетного рейса до Аима. Это самое удаленное от райцентра село – порядка 600 км бездорожья. На первом этапе мы хотим выполнить несколько рейсов, посмотреть загрузку. Но потребность есть. Большая проблема у людей, проживающих в Аиме выехать оттуда к врачам, по другим делам. Есть пассажиры в обе стороны, а если подгадывать этот борт под рейс из Хабаровска по воскресеньям, то загрузка будет обеспечена», - рассказал глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

Также в связи с началом летнего отпускного сезона, с 6 июня будет введен дополнительный – третий - рейс по маршруту Хабаровск – Аян.

«Буквально три недели назад в Аян летало 3-5 человек, а сегодня представителями авиакомпании говорят о том, что ближайшие рейсы на 25-28 мая уже по 15 человек загрузка и еще люди хотт лететь. Сезонность: кто-то едет на работу, на рыбалку, студенты возвращаются. Нагрузка увеличилась. Авиакомпания смотрит по загрузке и дополнительные рейсы вводит», - рассказал Алексей Ивлиев.

По словам специалистов, в «высокий» сезон удастся перевезти всех желающих из Аяно-Майского района и обратно.