Новости
В Хабаровском крае отправляется в рейс «Теплоход здоровья»
В Хабаровском крае сегодня отправится по маршруту «Теплоход здоровья». Первый приём состоится 26 мая в селе Вознесенское Амурского района. Закончит работу теплоход 13 июля.
Для работы на «Теплоходе Здоровья- коллектив подбирали из лучших специалистов краевых учреждений здравоохранения, готовых не только оказывать медицинскую помощь с 9 до 21 часа ежедневно, без выходных и праздничных дней, но и жить более месяца в каютах, вдали от родных, деля кров с посторонними людьми. Поэтому при формировании выездной бригады учитывались не только профессиональные качества, но личностные: умение ладить с другими людьми.
Теплоход посетит те районы, в которые нельзя добраться ни самолетом, ни вертолетом, ни поездом, ни автомобилем. Даже «Метеор» сегодня, к сожалению, останавливается не во всех селах, да и ходит редко.
После отплытия теплохода медики не забудут о пациентах. Им будут даны рекомендации по обследованию и лечению. Кроме этого, информация по алгоритму ведения больных будут оставлены медицинским работникам на местах: фельдшерам, врачам участковых больниц или врачебных амбулаторий. Если человека необходимо направить на консультацию краевое или районное учреждение здравоохранения, им будет выдаваться направления по профилю заболевания.
В составе бригады работали терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, хирург, кардиолог, акушер-гинеколог, врач лучевой диагностики (УЗИ), врач-рентгенолог, фтизиатр взрослый и детский, психиатр-нарколог, отоларинголог и др.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 072
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 770
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 838
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 741
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136