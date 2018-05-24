В Хабаровском крае отправляется в рейс «Теплоход здоровья»

В Хабаровском крае сегодня отправится по маршруту «Теплоход здоровья». Первый приём состоится 26 мая в селе Вознесенское Амурского района. Закончит работу теплоход 13 июля.

Для работы на «Теплоходе Здоровья- коллектив подбирали из лучших специалистов краевых учреждений здравоохранения, готовых не только оказывать медицинскую помощь с 9 до 21 часа ежедневно, без выходных и праздничных дней, но и жить более месяца в каютах, вдали от родных, деля кров с посторонними людьми. Поэтому при формировании выездной бригады учитывались не только профессиональные качества, но личностные: умение ладить с другими людьми.

Теплоход посетит те районы, в которые нельзя добраться ни самолетом, ни вертолетом, ни поездом, ни автомобилем. Даже «Метеор» сегодня, к сожалению, останавливается не во всех селах, да и ходит редко.

После отплытия теплохода медики не забудут о пациентах. Им будут даны рекомендации по обследованию и лечению. Кроме этого, информация по алгоритму ведения больных будут оставлены медицинским работникам на местах: фельдшерам, врачам участковых больниц или врачебных амбулаторий. Если человека необходимо направить на консультацию краевое или районное учреждение здравоохранения, им будет выдаваться направления по профилю заболевания.

В составе бригады работали терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, хирург, кардиолог, акушер-гинеколог, врач лучевой диагностики (УЗИ), врач-рентгенолог, фтизиатр взрослый и детский, психиатр-нарколог, отоларинголог и др.