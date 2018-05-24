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Хабаровск станет площадкой «Национального лесного форума»
В Хабаровске уже через месяц соберутся специалисты в области лесного хозяйства со всей страны. Здесь состоится третий из пяти этапов «Национального лесного форума». Его главная цель – повышение эффективности использования лесов как национального богатства России на благо страны и граждан.
Мероприятие проходит в пяти регионах страны. Первый этап Форума состоялся в конце марта в Ижевске, второй пройдет в Ханты-Мансийске 27-28 мая, третий – 24-25 июня в Хабаровске. Барнаул и Петрозаводск станут местами проведения четвертого и пятого этапов. Инициатором мероприятия выступила Государственная Дума РФ при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства России, Министерства сельского хозяйства России и Правительства Хабаровского края.
В Дальневосточную столицу съедутся со всей России экологи, лесопромышленники, охотпользователи и недропользователи, а также представители власти и общественности. Основные мероприятия пройдут в Городском дворце культуры, где на пяти тематических площадках обсудят актуальные вопросы отрасли. Планируется открытый диалог представителей власти с профессиональным сообществом лесопользователей по вопросам изучения лучшего опыта российских регионов в организации многоцелевого использования лесов, доступности ресурсов для граждан. Участники также обсудят вопросы по противодействию незаконному использованию лесов и борьбы с пожарами и др.
На пленарном заседании «Лес на благо страны и граждан» сформируют план законодательных инициатив в области лесопользования. Кроме того, планируется проведение выставок, где наиболее успешные лесопользователи представят свои достижения. Лучшие будут представлены на итоговом конкурсе в Москве, который состоится в сентябре в преддверии Дня работников леса.
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