Вокруг Хабаровска может появиться лесопарковый зеленый пояс

В начале мая прошли общественные слушания на тему «О создании лесопаркового зеленого пояса Хабаровска». В них приняли участие члены Общественной палаты Хабаровского края, представители Законодательной Думы Хабаровского края, органов исполнительной власти края, местного самоуправления, общественных организаций и объединений, общественных советов. В результате одобрения данной инициативы в Законодательную Думу Хабаровского края была направлена резолюция общественного слушания.

В региональном парламенте состоялось совещание, на котором обсудили предложение о создании лесопаркового зеленого пояса г. Хабаровска. Помимо председателя Думы края Сергея Луговского, его первого заместителя Юрия Матвеева и депутатов, на нем присутствовали представители Правительства края, федеральных органов власти, местного самоуправления г. Хабаровска, а также члены Общественной палаты края.

Под лесопарковым зеленым поясом г. Хабаровска подразумевают зону с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Незатронутые антропогенным воздействием природные комплексы лесопаркового зеленого пояса обеспечивают очищение зелеными насаждениями воздуха от техногенных загрязнений. Такие территории влияют на климатические характеристики городской среды, участвуют в формировании температурно-влажностных режимов, химического состава воздуха, оказывают воздействие на скорость движения воздушных потоков, а также снижают шумовую нагрузку от автомобилей и других объектов.

Как обозначил заместитель министра-начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бардюк, всего предлагается создать лесопарковый зеленый пояс общей площадью почти 3 тыс. гектаров на территории г. Хабаровска и Хабаровского муниципального района.

«К данной территории отнесены четыре участка. Первый – к северу от краевого центра: села Воронежское-1, Воронежское-2 и Воронежское-3. Второй участок в южной части – Осиновореченское сельское поселение и село Бычиха. Также будут включены земли сел Мичуринское и Сосновка. В лесопарковый зеленый пояс войдут участки на территории самого города Хабаровска общей площадью приблизительно 137 гектаров», – уточнил Виктор Бардюк.

При этом, включение земель в лесопарковый зеленый пояс не влечет за собой прекращения прав собственников земельных участков, землепользователей и арендаторов. Дополнительно председатель постоянного комитета регионального парламента по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник попросил уточнить, о наличии или отсутствии на территории строительства объекта «Обход города Хабаровска» территории лесопаркового зеленого пояса. Представители Правительства края сообщили, что строительство линейных объектов и соответствующей инфраструктуры допускается, поэтому препятствий для строительства дороги не будет.

Рассмотрение этого вопроса продолжится на заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.