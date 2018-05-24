В Хабаровске обсудят уголовную ответственность за врачебные ошибки

Правовые аспекты медицинской деятельности в регионе обсудят врачи и юристы Хабаровского края 25 мая в рамках Международного медицинского конгресса, проходящего в эти дни в Хабаровске. Встреча организована под патронажем регионального Министра здравоохранения Александра Витько.

По результатам круглого стола будет сформирован пакет предложений по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения. Мероприятие состоится в 15:00, в аудитории № 124 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по адресу: г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9.

«Сложилась ситуация, когда следственные органы просят медицинское сообщество и юридическую науку усовершенствовать правовую базу в здравоохранении, разработать цельный и системный понятийный аппарат, нормативную базу, которые позволят на этапе проверки выносить заключение о наличии или отсутствии состава преступления. Считаю, что помимо заключения судебно-медицинской экспертизы, важнейшую роль в этом должно играть заключение и независимой медицинской экспертизы», - обозначил цели и задачи встречи президент “Медицинской ассоциации Хабаровского края” Виталий Пятко

В Хабаровском крае в 2017-м году замечено резкое увеличение числа уголовных дел, связанных с неблагоприятным исходом оказания медицинской помощи. Врачи уверены, что эта тенденция прогрессирует. В целом по стране в минувшем году россияне только от следственного комитета РФ потребовали привлечения к уголовной ответственности более 6000 медицинских работников. От этого числа 175 уголовных дел были переданы в суд, остальные прекращены еще на стадии предварительного расследования. Сотрудники правоохранительных органов считают, что в России необходимо создать новый институт независимой медицинской экспертизы. Задачу сформулировал председатель СК РФ А. И. Бастрыкин.