Хабаровское мнение: Легальные таксисты нуждаются в защите

В последнее время многие жалуются, что подъезд к зданию терминала аэропорта в Хабаровске для таксомоторов стал недоступным. Хотелось бы поделиться нашим мнением на указанные высказывания.

Возникает вопрос, кто на данный факт жалуется? Если учесть что 90% таксомоторного рынка на территории Хабаровского края нелегальны, то исходя из этого, можно сделать вывод, что жалуются в большей степени те перевозчики, которым не дают вести свою нелегальную деятельность. Кто то заговорил даже о монополии, о том что, на территории Хабаровского аэропорта базируется одна таксомоторная организация, а другим не дают возможности работать. Это конечно же полная чушь, не о какой монополии тут речи не идет, кто мешает любой официально работающей компании пойти к администрации аэропорта снять в аренду территорию и работать, как это делают официальные, легальные предприятия! Конечно, крикуны этого не сделают, тогда для этого нужно будет легализовать свой бизнес, что нелегалам не выгодно. Раз нелегальные перевозчики работают в нашей отрасли, пускай на общих основаниях приезжают на территорию аэропорта и тихо без шума забирают своего заказчика. Мы поддерживаем политику администрации Хабаровского аэропорта, единственно, что конечно же хотелось бы, небольших послаблений, либо по ценовой политики, либо по времени нахождения на территории аэропорта для простых граждан, которые приезжают встречать своих родных и близких. Мы обратимся к омбудсмену по правам предпринимателей и попросим его, о том чтобы он встал на защиту реально легального бизнеса, а именно Хабаровского аэропорта и таксомоторной компании работающей на ее территории.

Дальневосточная Ассоциация Такси