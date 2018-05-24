Новости
Яровая: в национальном проекте по демографии должен появиться раздел по Дальнему Востоку
О необходимости создания дальневосточного раздела в Национальном проекте по демографии заявила заместитель Председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая сегодня, 24 мая, в ходе Петербургского международного экономического форума.
Выступая на сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций», она отметила, что новые режимы ТОР и Свободный порт Владивосток сделали Дальний Восток территорией устойчивого развития.
«Должна сказать, что мы работаем со всеми вице-премьерами, но короткая коммуникация с Юрием Петровичем Трутневым позволила увеличить количество и качество законов, касающихся развития Дальнего Востока России. При этом Президент страны поставил перед нами новые задачи, и, на мой взгляд, имеет смысл побороться за то, чтобы в национальном проекте по демографии появился дальневосточный раздел. Именно в этом макрорегионе решение демографического вопроса совершенно особенное», - подчеркнула заместитель Председателя Государственной Думы.
По ее мнению, сегодня в регионе необходимо решить и кадровый вопрос – для этого нужно создать интерактивный медийный портал, на котором инвесторы могут оставлять заявки с потребностью в специалистах. К решению этой задачи планируется привлечь министерство науки и высшего образования РФ.
Для привлечения на Дальний Восток страны учителей и врачей, спикер предложила создать "инвестиционный набор" и сформировать для них особые социальные условия на Дальнем Востоке.
«Если у нас не будет учителей и врачей на Дальнем Востоке, значит, у нас не будет жителей, которые будут связывать свою жизнь с этим макрорегионом», - заявила Ирина Яровая.
В завершении она призвала инвесторов уделить особое внимание социальным проектам для подрастающего поколения.
Елена Шилова
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 072
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 771
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 839
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 742
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136