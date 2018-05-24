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В Хабаровске разыскивают 18-летнего парня
В Хабаровске 24 апреля 18-летний Павел Скрипников ушел из дома на улице Волочаевская и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Павел был одет в черные спортивные штаны, черно-синюю спортивную куртку, на ногах - серые кроссовки.
Парень ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие.
Тех, у кого имеется информация о Павле Скрипникове, волонтеры и стражи правопорядка просят звонить по телефонам +7 914 190 12 17 +7 924 112 19 90, 112
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