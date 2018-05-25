В Хабаровске отметят День дальневосточного аиста

В Хабаровске в конце июня состоится экологический праздник «День дальневосточного аиста», в котором примут участие 16 «зеленых отрядов». Отряды начнут работу в период летних каникул при эколого-биологических центрах и школах города.

В течение всей первой смены будут проводиться конкурсы рисунков, плакатов, транспарантов, костюмов, агитбригад, посвященных дальневосточному аисту

А в конце июня лучшие агитбригады и победители конкурсов пройдут колонной до городской школы №47, где выстроятся фразой «сохраним аиста», и далее праздник продолжится на площадке Дома ветеранов в авиагородке.

Организуют праздник ФГБУ «Заповедное Приамурье» и городской эколого-биологический центр «Косатка».

В подготовительный период сделано немало: для педагогов проведены два семинара, подготовлены методические материалы о дальневосточном аисте, прошла научно-практическая конференция «Сохраним нашу землю голубой и зеленой», в рамках которой были заслушаны пять докладов о краснокнижной птице. Сейчас готовится сценарий праздника, закупается необходимое оборудование и призы.

Кстати, победители конкурсов будут награждаться поездками в заповедник «Большехехцирский».

Времени осталось не так много до финального дня, но заявки от пришкольных лагерей для участия в празднике еще принимаются, ну а спонсорская помощь всегда приветствовалась!

Каждый сможет принять посильное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных редкой птице. Сотрудничество всех заинтересованных организаций, как государственных, так и общественных природоохранных структур, поможет сохранить редкую птицу планеты для будущих поколений!

Напомним, что WWF и Амурская коалиция общественных организаций объявили 2018 Годом дальневосточного аиста и мероприятия в рамках объявленного года продолжаются на юге Дальнего Востока.