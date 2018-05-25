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Хабаровчан бесплатно будут отвозить в женский монастырь по субботам
Бесплатный автобус, доставляющий желающих посетить Петропавловский женский монастырь от автовокзала Хабаровска до обители и обратно, будет совершать рейсы еженедельно по субботам.
Автобус с надписью «Монастырь» на лобовом стекле каждую субботу в 07:00 будет отправляется от гостиницы «5 звезд», расположенной возле автовокзала Хабаровска. Из монастыря обратно в Хабаровск автобус будет уходить также каждую субботу в 19:00. Автобус бесплатный.
Подробности по телефонам: 8-914-409-90-35, 8-914-190-24-56.
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