В Хабаровском крае оздоровят 74 тысячи детей

Согласно реестру организаций отдыха детей и их оздоровления, в Хабаровском крае планируется открыть 492 летние оздоровительные организации. В них планируется оздоровить около 74 тыс. детей. В том числе:

- 19 загородных лагерей (15300 детей);

- 427 лагерей с дневным пребыванием детей (57000 детей);

- 42 лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей (1600 детей);

- 4 палаточных лагеря (280 детей).

В первую смену планируется открыть 460 лагерей.

Для обеспечения требований санитарного законодательства в период летней оздоровительной кампании 2018 года руководителям оздоровительных организаций по итогам проверок в 2017 году выдано 19 предписаний об исполнении 69 мероприятий со сроком исполнения май-август 2018 года

Руководителям 19 загородных лагерей выданы плановые задания с перечнем необходимых мероприятий.

В 2018 году планируется охватить гигиеническим обучением около 5400 работников летних оздоровительных организаций, в том числе около 410 должностных лиц.

Договоры на акарицидную обработку и на проведение дератизационных мероприятий заключили все 19 загородных лагерей. В договорах на проведение акарицидных обработок учтены требования СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" по кратности обработок и кратности энтомологических обследований территорий по контролю численности клещей.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю продолжает контролировать подготовку к летней оздоровительной кампании.