В Хабаровске ТЮЗу - обладателю «Золотой Маски» перекрыли кислород

Конечно, речь идет не об удушении, а о том, что неизвестные решили, по все видимости, проблему парковки в Хабаровске за счет театра, который московские критики сегодня называют лучшим на Дальнем Востоке. Стоит напомнить, что совсем недавно Театр Юного Зрителя получил престижнейшую национальную премию «Золотая Маска».

Понятно, что территория в историческом центре города на «вес золота». Однако, все-таки должны быть рамка для «сильных мира сего», хоть какие-нибудь границы.

Речь идет о дворике за зданием театра, разделенным «по братски» между организациями, в том числе и ТЮЗом. Помимо того, что там находится гараж с гастрольными автобусом для труппы и грузовичком для декораций, в этом дворике успешно представляли эскизы спектаклей в рамках фестиваля актуальных текстов «Наша Тема», отмеченных в этом году губернаторской премией. Именно в этом дворике хабаровчане первый раз увидел номинанта «Золотой Маски» спектакль «Дознание». В этом году этот спектакль представляет Дальний Восток на фестивале «Ново-Сибирский транзит».

Помимо поделенной между организациями территории, была и общая площадь – дорога и место для маневров транспорта.

Неизвестные, проникнув на территорию дворика, произвели, по сути, отчуждение земли под парковку, вбив в грунт металлические столбы.

-Сегодня вышли из театра после репетиции в 20.30 в наш(как нам всегда казалось) двор, а там какой-то паренёк со товарищи орудует, делает разметку, ввинчивает в асфальт небольшие колышки, организовывает машиноместа. Поговорили мы с ним, заявляет, что владелец этой земли, купил её у застройщика, соседствующего с ТЮЗом новостроя, документы, говорит, имеются., - пишут актеры театра в социальной сети. -Это хозяева соседней новостройки. Они построили подземную парковку под двором театра, а теперь говорят, что по закону хозяин подземной парковки владеет и территорией НАД парковкой.

Руководство театра не было проинформировано – ни официально, ни по-человечески.

Теперь проблематично выехать из гаража на автобусе и на грузовике, а значит, ребятишки в Хабаровском крае останутся без спектаклей этого самого лучшего на Дальнем Востоке театра.

А может эти граждане просто отомстили театру за талант, за «Золотую Маску»?