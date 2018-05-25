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В Комсомольске-на-Амуре мужчина на глазах детей убил собаку
В Комсомольске-на-Амуре на улице Водонасосная около супермаркета «Два шага» в микрорайоне «Амурлитмаш» на глазах у детей мужчина с особым садизмом убил восточно-европейскую овчарку.
«Он долго избивал животное палкой, бросал на дорогу, вбрасывал в окно недостроенного здания. И весь этот ужас видели дети!» - пишут зоозащитники в социальной сети.
Утром удивительным образом исчез труп собаки. Видимо, и забрал его хозяин собаки.
Фото: http://inst24.com/post/BjJc16OnaYX
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