Эксперимент в Хабаровском крае: Бывший строитель занялся клубничкой

В Хабаровском крае Олег Росинский бросил строительный бизнес, оформил «дальневосточный гектар» в поселке Обор района имени Лазо. Бывшее хоббби – выращивание садовой земляники, известной у хабаровчан под названием «клубника», стало профессией.

В прошлом году мужчина собрал около 1,5 тонн клубники, Всю ягоду он продал при помощи социальных сетей в интернете.

Фермер выращивает клубнику, используя экологически чистые технологии. В планах предпринимателя заняться «лысенковщиной» - найти и адоптировать к местным условиям наиболее подходящие и масштабировать производство.

- Я пробую выращивать сразу несколько сортов. Из Голландии я заказал 15 селекционных сортов клубники – сейчас уже третий сезон, как я изучаю их свойства. По итогам года планирую определить сорта-лидеры, чтобы сконцентрироваться на их выращивании, - рассказал предприниматель.