Ждем-с обрушения: Хабаровск, Панельное домостроение и Хрущев

В Хабаровском крае власть обеспокоена падением производства деталей для крупнопанельного домостроения. Загрузка единственного в регионе предприятия в прошлом году находилась на уровне 14%.

- Панельные дома до недавних пор составляли основу доступного социального жилья. Сегодня это направление необходимо возрождать. Нам необходимо сформировать план обеспечения этого предприятия заказами в местах массовой застройки. В Хабаровске это территории в районе улиц Совхозной и Бондаря, микрорайон Ореховая сопка. В Комсомольске-на-Амуре – микрорайон Парус, – заявил Андрей Чекулаев, первый замминистра строительства Хабаровского края.

Стоит напомнить, что панельное эконом-жилье, согласно легендам, появилось благодаря тому, что Никите Хрущев во время визита в США, побывал в квартире панельного дома в негритянском гетто. И ему так понравилась, что в Советском Союзе начался строительный бум. Много семей переехало из сталинских бараков в вполне комфортные для того условия.

Однако, согласно старым нормам срок эксплуатации таких зданий - 25 лет. В начале 80-х годов срок увеличили. Что там люди, когда на кону гонка вооружения, война в Афганистане и поддержка спорных организаций террористического толка в мире.

Бумажное решение так и не решило проблему главную: а что с железной арматурой в бетонной конструкции. Железо имеет свойство ржаветь. Бетон - агрессивная среда для железа, значит, арматура ржавеет в два раза быстрее.

В каком сегодня состоянии панельные дома в Хабаровске, построенные во времена Брежнева и Хрущева, и сам Боге не ведает.

Стоит отметить, что хрущевские «Черемушки» в Москве снесли еще в середине 80-х годов прошлого тысячелетия.

Не факт, что в Хабаровске не будет обрушения этих памятников дешевого жилищного строительства.

Стоит добавить, что срок эксплуатации кирпичных домов более 120 лет.