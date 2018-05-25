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В Хабаровском крае трассу Селихино – Николаевск-на-Амуре осваивают с помощью дв- гектара
Жители Ульчского района с помощью «дальневосточного» гектара развивают придорожный сервис вдоль автомобильной трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре. На 600-километровой дороге строятся мосты, выпрямляются участки, расширяется дорожное полотно.
В ближайшие пять лет власти Хабаровского края намерены потратить на ремонт трассы 24 миллиарда рублей. Трасса оживилась, вырос траффик.
- Предприниматели открывают кафе, шиномонтажки, ремонтные мастерские. Раньше надо было тратить деньги на землю, а сейчас это можно всё в рамках «дальневосточного» гектара бесплатно сделать, - рассказал глава Ульчского района Федор Иващук. - У
нас был большой наплыв в МФЦ желающих оформить «дальневосточный» гектар: по 10 человек в день принимали, что для нашего населенного пункта очень много.
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