В Хабаровском крае трассу Селихино – Николаевск-на-Амуре осваивают с помощью дв- гектара

Жители Ульчского района с помощью «дальневосточного» гектара развивают придорожный сервис вдоль автомобильной трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре. На 600-километровой дороге строятся мосты, выпрямляются участки, расширяется дорожное полотно.

В ближайшие пять лет власти Хабаровского края намерены потратить на ремонт трассы 24 миллиарда рублей. Трасса оживилась, вырос траффик.

- Предприниматели открывают кафе, шиномонтажки, ремонтные мастерские. Раньше надо было тратить деньги на землю, а сейчас это можно всё в рамках «дальневосточного» гектара бесплатно сделать, - рассказал глава Ульчского района Федор Иващук. - У