В Хабаровском крае четко обозначили границы Шантарского заповедника



В Хабаровском крае долгожданная новость пришла в ФГБУ «Заповедное Приамурье» из гидрографической службы Тихоокеанского флота: информация о морских границах национального парка «Шантарские острова» в ближайшее время будет объявлена в Извещении мореплавателям.

Этот еженедельный официальный бюллетень издается для информации мореплавателей об изменениях в навигационной обстановке и режима судоходства в морях, в океанах и портах, об основных актах морского законодательства в целях обеспечения безопасности мореплавания, а также о выходе новых карт, руководств и пособий для мореходов. Выпуск первый каждого года содержит сведения о сигналах для предупреждения иностранных кораблей о нарушении правил захода, плавания и пребывания во внутренних морских водах, в территориальном море РФ, по согласованию с Пограничной службой ФСБ РФ перечень портов, портовых пунктов и рейдов, открытых для захода иностранных судов, и правила подъема сигнала пограничными кораблями для остановки иностранных судов во внутренних морских водах, в территориальном море РФ. Совокупность таких знаний помогает командующему составу судна следовать заданному курсу, при этом не нарушать законы и выбирать максимально короткие маршруты. Выпуск Извещения мореплавателям №1 выходит в начале года и всегда должен быть на судне.

Таким образом, морская граница островного национального парка теперь надежно обозначена и чтобы пересечь ее по каким-то незапланированным обстоятельствам, необходимо в обязательном порядке запросить разрешение в

дирекции «Заповедного Приамурья» или его филиале «Шантарский». Нарушителей заповедного режима ожидает ответственность, предусмотренная ст.8.39 КоАП РФ, штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. для юридических лиц, от 15 до 20 тыс. руб. для должностных и от 3 до 4 тыс. руб. для физических лиц.